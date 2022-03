Biden pronto a un viaggio in Europa. “Non vedrà Putin”

In Europa per confermare l’incondizionato appoggio alla Nato e il forte sostegno all’Ucraina contro il nemico russo. Attaccato dal Congresso che gli chiede di fare di più per fornire armi e jet da combattimento a Kiev, Joe Biden valuta un viaggio nel Vecchio Continente nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare il messaggio di unità. Fin dall’inizio dell’invasione russa, il presidente americano si è messo alla guida degli alleati, sostenendo la necessità di una risposta decisa e ferma a una guerra definita più volte “ingiustificata”, e unendo l’Occidente in modo quasi senza precedenti anche sul fronte delle sanzioni. Un’unità che comunque per ora non ha fermato l’assalto di Vladimir Putin.

Dettagli da chiarire

I dettagli della possibile missione Oltreoceano del presidente americano sono ancora tutti in via di definizione, dalla tempistica alle tappe da effettuare. Una delle ipotesi accreditate è uno stop a Bruxelles, sede della Nato e dell’alleata Unione Europea, e uno in Polonia. È invece difficile, per motivi di sicurezza, che Biden possa arrivare al confine con l’Ucraina, come fatto dal segretario di Stato Antony Blinken. Al momento, poi, sembra esclusa la possibilità che il viaggio ‘nasconda’ un clamoroso faccia a faccia con Putin, visto che i rapporti fra Washington e Russia sembrerebbero in apparenza ‘congelati’. Un incontro “non è in discussione”, ha tagliato corto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.