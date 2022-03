Biden parteciperà al prossimo vertice Ue

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parteciperà al vertice europeo in programma il 24 e 25 marzo prossimi a Bruxelles. Lo si è appreso da fonti europee. La Casa Bianca ha confermato la partecipazione di Biden a vertici sull’Ucraina che si svolgeranno in Europa. Il viaggio di Joe Biden in Europa, dove parteciperà al vertice della Nato, è per “riaffermare l’impegno ferreo” degli Stati Uniti nei confronti degli alleati. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

“Biden volerà a Bruxelles, in Belgio. Il presidente parteciperà al vertice Nato del 24 marzo per discutere gli sforzi di deterrenza e difesa in risposta all’attacco non provocato e ingiustificato dell’Ucraina da parte della Russia, ma anche per riaffermare l’impegno agli alleati della Nato”, afferma la Casa Bianca in una nota. “Il presidente parteciperà anche al Consiglio europeo - aggiunge la Casa Bianca - per discutere i timori condivisi sull’Ucraina, inclusi gli sforzi transatlantici per imporre costi economici alla Russia, e fornire sostegno umanitario a a coloro che sono colpiti dalla violenza”.