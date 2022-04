Biden: “Non permetteremo a Putin di usare energia come arma”

“Non permetteremo a Putin di usare le risorse energetiche della Russia come un’arma”. Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca annunciando che sarà sbloccato 1 milione di barili di petrolio al giorno dalle riserve strategiche degli Usa.

Illustrando la sua ultima mossa per fronteggiare il caro prezzi, soprattutto della benzina, Biden ha sostenuto che alleati e partner potrebbero rilasciare da 30 a 50 milioni di barili di petrolio. “La guerra di Putin - ha ricordato - ha un costo anche per gli Stati Uniti e gli alleati in tutto il mondo”.