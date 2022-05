Biden: “L’inflazione è la mia priorità. Caro-prezzi colpa di Putin”

L’economia ha compiuto enormi progressi ma i prezzi sono alti: “l’inflazione è la mia priorità a livello nazionale”. Lo afferma il presidente americano Joe Biden sottolineando che la pandemia è la prima causa di inflazione, alla quale si è aggiunta la guerra di Vladimir Putin in Ucraina. “Le mie politiche aiutano” un calo dell’inflazione non alzano i prezzi, afferma Biden respingendo le critiche dei repubblicani che lo accusano di spingere al rialzo i prezzi con le sue iniziative. “Lo so che siete frustrati, lo capisco”, dice agli americani invitandoli a guardare e appoggiare il suo piano per combattere il caro-prezzi.