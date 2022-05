Biden: “Forte sostegno dagli Usa a Svezia e Finlandia”

La Finlandia e la Svezia “renderanno l’Alleanza più forte”, ha detto ancora Biden in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto. “Non c’è dubbio che la Nato oggi sia importante, efficace e necessaria come non mai”. Per Biden la Nato è “un’alleanza indispensabile per la pace e il mondo libero”.