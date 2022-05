L’amministrazione Biden annuncerà oggi l’eliminazione per un anno dei dazi sull’acciaio dell’Ucraina, imposti da Donald Trump nel 2018. Lo riporta il New York Times. La misura, riferiscono fonti del dipartimento del Commercio americano, era stata chiesta esplicitamente dal premier ucraino Denys Shmyhal quando era venuto in visita a Washington.