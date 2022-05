Biden e Draghi parleranno di sanzioni alla Russia

Il presidente americano Joe Biden e il premier italiano Mario Draghi “parleranno di come continuare a imporre sanzioni su Vladimir Putin e la Russia, e di come continuare ad aiutare gli ucraini”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con la stampa a proposito dell’arrivo domani del premier italiano. I due leader “parleranno anche della cooperazione bilaterale in vari ambiti”, ha ribadito. Psaki ha aggiunto che la giornata odierna “dovrebbe celebrare la pace e l’unità in Europa e la sconfitta dei nazisti nella Seconda guerra mondiale, e invece Putin sta distorcendo la storia, cambiando la storia o almeno cercando di cambiarla, per cercare di giustificare la sua guerra non provocata”. Il discorso di Putin “è il frutto della sua fabbrica della disinformazione”, ha proseguito, sottolineando che si tratta del “manuale della Russia”.