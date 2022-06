Biden: “Caos in Europa se non avessimo fermato Putin”

“Sono convinto che se avessimo lasciato andare Putin (in Ucraina, ndr.), non si sarebbe fermato”: lo afferma Joe Biden in una intervista all’Ap di cui sono stati anticipati alcuni passi sui media Usa. Il presidente spiega che se l’Occidente non fosse intervenuto le conseguenze sarebbero state peggiori del prezzo che sta pagando e che Putin avrebbe seminato il “caos” in Europa.

Cosa sarebbe successo se la potenza piu’ forte, la Nato, una struttura organizzativa “che abbiamo messo insieme, se ne fosse andata di fronte all’aggressione russa di oltre 100mila soldati che marciano attraverso il confine per tentare di occupare e spazzare via la cultura di un intero popolo?”, si chiede Biden. “Temo che...avremmo visto il caos in Europa, la possibilità che continuassero a muoversi”, prosegue.