Biden attacca Putin

Joe Biden accusa di “genocidio” Vladimir Putin, e poco ore dopo aver parlato in Iowa di “un dittatore che dichiara guerra e commette un genocidio” dall’altra parte del mondo, sottolinea che il riferimento al presidente russo era del tutto voluto. “Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale - ha detto il presidente americano - ma di sicuro è quello che sembra a me”. Immediato il plauso di Zelensky: “Parole vere da un vero leader”.

Pronti altri aiuti per l’Ucraina

Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare altre centinaia di milioni di dollari in assistenza militare all’Ucraina: circa 700, che porterebbero a 3 miliardi i fondi stanziati per Kiev dall’elezione di Biden.