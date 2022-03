Il presidente americano Joe Biden annuncerà nuove “azioni per continuare a mantenere responsabile la Russia per la sua guerra non provocata e non giustificata in Ucraina”: lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente parlerà alle 10.45 locali(le 16.45 in Svizzera). Non è escluso che Biden annunci la stretta sull’importazione di petrolio russo.