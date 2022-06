Biden a Zelensky: “1 miliardo di aiuti, anche artiglieria”

Joe Biden ha parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e lo ha informato che gli Stati Uniti forniranno un altro miliardo di dollari in assistenza di sicurezza, inclusa artiglieria e altri armi di difesa, ma anche munizioni e sistemi missilistici avanzati di cui Kiev ha bisogno. Lo afferma la Casa Bianca. “Restiamo impegnati a sostenere il popolo ucraino. Oggi annuncio anche ulteriori 225 milioni in assistenza umanitaria per aiutare la popolazione del paese”, ha affermato Biden durante il colloquio con Zelensky, spiegando che i fondi andranno alle forniture di acqua potabile e di medicinali, ma non mancheranno anche contanti per le famiglie per acquistare i beni essenziali.