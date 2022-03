Biden a Xi: “Convinci Putin a fermare la guerra”

Lo riferisce Bloomberg citando le parole del vice segretario di Stato Usa Wendy Sherman alla Msnbc. Washington, ha proseguito Sherman, auspica che la Cina scelga “il lato giusto della Storia”. Joe Biden avvertirà Xi Jinping che gli Stati Uniti sono pronti a vendicarsi se Pechino sostiene attivamente la Russia in Ucraina, riporta il Financial Times in vista della telefonata.