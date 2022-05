Berlino, siamo pronti all’embargo sul petrolio russo

Con un embargo del petrolio russo “avremmo un problema locale e ovviamente un aumento dei prezzi e forse le catene di approvvigionamento non sarebbero sicure ma non colpirebbe l’economia nazionale nel suo insieme. Quindi, dopo due mesi di lavoro, posso dire che la Germania non è contraria a un embargo petrolifero alla Russia. Ovviamente è un carico pesante da sopportare, ma siamo pronti a farlo”. Lo ha detto il ministro tedesco per gli Affari economici e l’azione climatica Robert Habeck arrivando al consiglio dei ministri dell’Energia a Bruxelles.

Coordinare la politica energetica

“Efficienza energetica, espansione delle energie rinnovabili a una maggiore velocità e coordinamento della politica energetica in Europa devono progredire rapidamente e ulteriormente”, ha sottolineato ancora il ministro tedesco. Rispetto all’ipotesi che l’Ungheria ponga un veto all’embargo su petrolio o gas russo alcuni paesi possono aver “bisogno di un po’ più di tempo”, ha detto ma “tutti i paesi sono obbligati” ad agire e a non “aspettare e vedere, perché la solidarietà con l’Ucraina ora richiede” di ridurre “rapidamente e drasticamente” la dipendenza dalla Russia. “Come europei siamo disposti a sopportare l’onere di aiutare l’Ucraina, ma non è possibile farlo gratuitamente” ha anche avvertito Habeck dicendosi comunque “preoccupato” sul possibile stop delle forniture russe in caso di un rifiuto di pagarle in rubli, che non verrebbe accettato.