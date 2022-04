Berlino, indipendenti dal petrolio russo in pochi giorni

“La Germania è molto vicina all’indipendenza dal petrolio russo. E oggi posso dire che un embargo è diventato gestibile”. Lo ha detto a Varsavia il ministro tedesco dell’Economia e del Clima, Robert Habeck, in conferenza stampa. Il vicecancelliere ha ipotizzato che possa bastare poco per trovare un’alternativa all’ultima raffineria tedesca che si rifornisce di petrolio russo: “Spero solo pochi giorni”. Nelle scorse settimane il numero due del governo Scholz aveva sostenuto che la Germania sarebbe stata autonoma dal petrolio di Mosca entro la fine dell’anno.

L’alternativa per l’ultima raffineria tedesca legata al petrolio russo, quella di Schwedt an der Oder, potrà essere trovata “spero in pochi giorni”, ha detto il ministro tedesco Robert Habeck dopo un incontro con la sua collega polacca Anna Moskwa. Proprio la collaborazione con la Polonia sarà cruciale per raggiungere la definitiva indipendenza dal petrolio russo. Habeck ha spiegato che nelle 8 settimane dall’inizio della guerra la quota del petrolio russo è scesa dal 35% al 12% dell’import complessivo tedesco.