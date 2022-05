Berlino contro un eventuale Recovery Plan europeo per l’Ucraina

“Misure come il Next Generation Eu” (fondo al fine di sostenere gli Stati membri dell’Ue colpiti dalla pandemia di Covid-19) per la ricostruzione dell’Ucraina “non saranno supportate dal governo tedesco”. Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner, arrivando all’Eurogruppo, che riunisce i ministri delle finanze degli Stati della cosiddetta eurozona.

“Al momento la preoccupazione” maggiore per l’Ucraina “è la liquidità” e per questo “il G7 ha concordato un pacchetto per garantire” una risposta “alle esigenze” di Kiev, “raccogliendo 9,5 miliardi di dollari (9,3 miliardi di franchi) per aiuti finanziari a breve termine”, ha indicato Lindner. Sul lungo termine, “la Germania è aperta a discutere” ulteriori aiuti ma, ha precisato, non sosterrà l’emissione di nuovo debito comune.