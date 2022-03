Bennett, “il nostro intento è favorire il dialogo”

“Israele - ha continuato Bennett - si sta preparando ad un’ondata migratoria significativa. Si tratta di una sfida ma ne abbiamo superate anche in passato”. “Mentre il mondo è sottosopra e gli ebrei non sono più sicuri nel posto dove stanno, vediamo quanto sia importante che ci sia un focolare per gli ebrei in quanto tali. Quanto è importante che ci sia lo stato di Israele”. Il ministro degli interni Ayelet Shaked ha valutato in 100mila gli ebrei in Ucraina e Russia che potrebbero immigrare in Israele a causa del conflitto.