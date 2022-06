Banca centrale ucraina alza drasticamente il tasso guida, al 25%

I responsabili politici del paese in guerra - sottolinea l’agenzia Bloomberg - prevedono di tornare ad aggiornare regolarmente le previsioni economiche. Mentre il paese è impegnato contro l’attacco della Russia da quasi 100 giorni e si prospetta che l’economia sia in difficoltà per un periodo prolungato, i responsabili politici si sono mossi per rimettere in piedi il sistema finanziario, tornando a prendere regolarmente le decisioni sui tassi, che erano state sospese.