Baerbock annuncia la riapertura dell’ambasciata tedesca a Kiev

L’ambasciata tedesca a Kiev, chiusa a metà febbraio a causa della guerra, riaprirà. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, sul posto, secondo quanto riportano alcuni media tedeschi. Per ora ci sarà solo una delegazione minima, ha spiegato, in grado di garantire un servizio limitato.

Il governo ucraino esprime soddisfazione per “il cambiamento della posizione” della Germania sulle forniture di armi a Kiev e l’embargo al petrolio russo, ha dichiarato dal canto suo il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, durante la visita in Ucraina della sua omologa tedesca Baerbock. La ministra degli Esteri tedesca ha assicurato che la Germania continuerà a sostenere l’Ucraina: “andremo avanti con gli aiuti, non solo oggi, ma anche domani e nel lungo periodo”, ha affermato nel corso della conferenza stampa bilaterale con il collega Kuleba.

La ministra ha sottolineato che la consegna delle armi è il modo per far sì che “non ci saranno e non potranno più esserci crimini di guerra” come quelli visti a Bucha e altrove. “Sono davvero contenta, non solo come ministra degli Esteri, ma anche come amica, di essere qui a Kiev, e in una Kiev libera”, ha aggiunto . “Dopo il 24 febbraio avevo dubitato del fatto di poter dire una frase del genere così velocemente”, ha concluso.