Avdiivka bombardata con munizioni al fosforo

Nel frattempo, il ministero della Difesa ucraino ha rinnovato oggi, in occasione del raggiungimento di un milione di follower su Twitter, la sua offerta di un milione di dollari ai soldati russi che si arrendono e consegnano i loro caccia o le loro navi da guerra a Kiev. “Abbiamo raggiunto 1’000’000 di followers e vi ricordiamo che la ricompensa per il trasferimento di un caccia o di una nave russa all’Ucraina è di 1’000’000 di dollari. E questa non è una coincidenza”, si legge in un tweet del ministero. All’inizio di aprile il Parlamento ucraino aveva approvato una legge in questo senso.