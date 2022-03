“Durante la giornata non ci sono stati cambiamenti significativi nella situazione operativa, il nemico è stato fermato in quasi tutte le direzioni in cui stava avanzando”. Lo riporta l’agenzia Unian citando un un briefing del portavoce del ministero della Difesa dell’Ucraina Oleksandr Motuzyanyk. “Non ci sono stati cambiamenti significativi nella situazione operativa durante il giorno. Il nemico è stato fermato in quasi tutte le direzioni in cui stava avanzando”, ha ribadito.