Autorità inglese revoca licenza a tv russa Rt

L’autorità britannica di sorveglianza sui media, Ofcom, ha annunciato la revoca con effetto immediato della licenza per trasmettere nel Regno Unito dell’emittente televisiva Rt, sovvenzionata dal Cremlino. Si è arrivati a questo dopo una inchiesta avviata in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. All’inizio del mese la ministra della Cultura, Nadine Dorries, aveva annunciato l’oscuramento di Rt sulle tv del Regno. Nella nota diffusa da Ofcom si legge che Ano Tv Novosti, la holding mediatica pubblica russa che controlla Rt ed è titolare della sua licenza di trasmissione nel Regno, viene considerata “non idonea e inadeguata”. Si fa riferimento in particolare a 29 casi (finiti sotto inchiesta) in cui è stata messa in discussione la “dovuta parzialità” di Rt nella copertura di notizie sull’invasione dell’Ucraina. Sono stati presi in considerazione “una serie di fattori” per arrivare a questa decisione, fra cui il fatto che l’emittente venga finanziata dallo Stato russo “che ha recentemente invaso un Paese sovrano vicino”. Ofcom ha anche citato le nuove leggi che in Russia “criminalizzano qualsiasi tipo di giornalismo indipendente che si discosta dalla narrativa delle notizie dello Stato russo, in particolare in relazione all’invasione dell’Ucraina”. “Riteniamo che, dati questi vincoli, sembra impossibile per Rt rispettare le regole di dovuta imparzialità del nostro Codice di radiodiffusione nelle presenti circostanze”, ha aggiunto l’autorità regolatrice. Rt non è già più visibile nel Paese per gli effetti delle sanzioni Ue sull’operatore satellitare europeo che trasmetteva il canale in tutto il continente, incluse le piattaforme britanniche Tv, Sky, Freesat e Freeview.