Austin: “Maggiori aiuti militari a Kiev”

“Siamo qui per sostenere l’Ucraina, per darle ciò di cui ha bisogno per difendersi. Non possiamo permetterci di perdere slancio. Siamo a un momento critico. La Russia ha cambiato strategia e non dobbiamo sottovalutare le sfide per l’Ucraina: dobbiamo intensificare gli aiuti a Kiev. L’invasione russa non è solo un pericolo per l’Ucraina, ma una minaccia per la sicurezza europea”. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin III aprendo la riunione del gruppo di contatto sull’Ucraina presso la sede della Nato a Bruxelles, dove sono riuniti circa 45 ministri della Difesa.