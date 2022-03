Attesi circa 60mila arrivi dall’Ucraina

Ha raggiunto quota 5211 il numero dei rifugiati giunti per ora in Svizzera provenienti dall’Ucraina, Paese in cui continua l’invasione militare russa. Lo ha indicato oggi su Twitter la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), specificando che 2121 persone sono state prese a carico da privati. La Confederazione si attende l’arrivo di circa 60’000 profughi in fuga dal conflitto. Secondo le ultime cifre fornite dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in totale già circa tre milioni di persone sono scappate dalla guerra. Molti profughi si portano appresso i loro animali domestici nel lungo viaggio. Nel canton Zurigo ad esempio, dove sta arrivando la maggior parte di queste persone, ci si sta organizzando per accogliere gli amici a quattro zampe. In caso di emergenza, la locale Protezione degli Animali potrà allestire fino a 100 posti per cani, gatti e altre specie di piccola taglia, informa oggi tramite un comunicato. Il primo “gatto rifugiato” è stato messo in un rifugio all’inizio di marzo, dopo che i proprietari, una famiglia ucraina, si erano visti rifiutare il felino nel centro d’asilo dove sono stati collocati. La Confederazione sta comunque allentando le rigide regole d’ingresso per gli animali. Esse si applicano in quanto la rabbia, malattia virale trasmissibile agli esseri umani, non è stata del tutto eradicata in Ucraina. L’associazione ricorda che aiutare gli animali domestici è un modo per supportare indirettamente gli stessi rifugiati. Gli amici a quattro zampe sono infatti di grande conforto emotivo per chi si trova in difficoltà e forniscono la forza necessaria per affrontare eventi terribili come la fuga da un conflitto armato.