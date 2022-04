Il Cremlino afferma che l’attacco ucraino all’alba ad un deposito di petrolio sul suolo russo peserà sui colloqui. “È chiaro che questo non può essere visto come qualcosa che creerà le giuste condizioni per la continuazione dei negoziati”, ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov dopo che un deposito di carburante nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, è stato distrutto all’alba.