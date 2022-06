Attacco missilistico su Kiev

“Sono state udite quattro esplosioni, ora c’è fumo nero sopra la città. I missili hanno colpito edifici residenziali, non ci sono ancora informazioni su eventuali vittime”, ha invece scritto su twitter il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko in merito all’attacco missilistico avvenuto questa mattina, verso le 6.30 locali, a Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, le persone residenti negli edifici colpiti sono state soccorse ed evacuate.

“In seguito ai bombardamenti nemici, è scoppiato un incendio in un edificio residenziale di 9 piani con parziale distruzione del 7°, 8° e 9° piano - si legge in un comunicato -. Si è verificato un incendio su una superficie totale di 300 mq. Sono in corso le misure per spegnere l’incendio e trarre in salvo le persone. Secondo i dati preliminari, una persona è rimasta ferita.