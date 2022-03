Anche E&Y si separa da attività in Russia

E&Y taglia i ponti con la Russia in risposta alla guerra in Ucraina. La società di consulenza globale, spiega una nota, “non servirà più clienti del governo russo, società a controllo statale e qualsiasi entità o individuo colpito dalle sanzioni” e “ha avviato la ristrutturazione delle sue attività russe per separarle dal suo network globale”.

“Non è qualcosa che prendiamo alla leggera. Si tratta di qualcosa di doloroso, in quanto abbiamo oltre 4’700 colleghi in Russia che sono stati parte della nostra rete globale per oltre 30 anni”. E&Y si allinea così a quanto già deciso da due delle quattro grandi società di revisione, Kpmg e Pwc, mentre Deloitte sta riesaminando la sua presenza in Russia.