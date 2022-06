Altri 3,5 miliardi da Bruxelles per l’accoglienza dei rifugiati

La Commissione Ue annuncia nuove misure per assistere i territori che accolgono e assistono rifugiati ucraini con altri 3,5 miliardi di pagamenti di prefinanziamento 2022 e 2023 a Stati membri, autorità locali e organizzazioni della società civile, oltre ai 3,5 miliardi già attivati. Viene estesa la possibilità di co-finanziamento del 100% per il 2014-2022 a misure che promuovono l’integrazione, e la possibilità è estesa ai programmi 2021-2027. Sale da 40 a 100 euro a settimana per rifugiato quanto riconosciuto agli Stati, per una durata raddoppiata a 26 settimane.