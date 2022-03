Alle 20 nuova riunione Consiglio Sicurezza Onu

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu torna a riunirsi sulla situazione in Ucraina alle 15 locali, le 20 in Svizzera. L’incontro di emergenza è stato chiesto chiesto ieri da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Albania, Norvegia e Irlanda a causa del deterioramento della situazione umanitaria. “La Russia sta commettendo crimini di guerra e prende di mira i civili”, ha affermato la missione diplomatica di Londra presso le Nazioni Unite, sottolineando che “la guerra illegale di Mosca contro l’Ucraina è una minaccia per tutti noi”. Per quanto riguarda la bozza russa sulla situazione umanitaria, invece, il voto prima previsto mercoledì e poi rinviato a oggi pomeriggio è slittato nuovamente. Ora è in programma domattina alle 10 locali (le 15 in Svizzera), a meno che il testo non venga ritirato del tutto per mancanza di sostegno da parte degli alleati di Mosca.