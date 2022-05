“Aggressione mina equilibri internazionali”

“In questo momento la comunità internazionale è a un bivio decisivo: stiamo per affrontare un momento cruciale per porre termine all’aggressione” dell’Ucraina “da parte della Russia e difendere fino in fondo un ordine fondato sulla pace”. Così il primo ministro giapponese Fumio Kishida al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi: “l’aggressione all’Ucraina mina le fondamenta dell’ordine non soltanto europeo ma internazionale, e voglio comprendervi anche l’area dell’Indopacifico”. “Siamo concordi - ha aggiunto - nel riconoscere quanto sia importante che la comunità internazionale a partire dal G7 risponda con risolutezza all’aggressione in corso e siamo concordi anche nel ritenere che entrambi i nostri paesi abbiano una comune responsabilità di sostenere con tutte le forze il governo e il popolo dell’Ucraina”.