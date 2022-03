“Adibire l’Ala Materna di Rovio a centro di accoglienza”

Nel giro di 48 ore 240 persone hanno sottoscritto un appello all’indirizzo dei Municipi del futuro comune della Val Mara (Rovio, Melano e Maroggia), perché si attivino in modo da poter accogliere sfollati dall’Ucraina. Nell’appello si suggerisce di adibire a tale scopo l’Ostello dell’Ala Materna di Rovio, che già durante la seconda guerra mondiale venne utilizzato come luogo d’accoglienza per 200 donne e bambini.

“Nell’emergenza determinata dallo scoppio della guerra in Ucraina che sta provocando un grande flusso di sfollati, in prevalenza donne con bambini in fuga dai combattimenti, noi firmatari di questo appello chiediamo alle autorità politiche locali di prendere spunto dalla storia passata sviluppatasi in un contesto di razionamento, di penuria e di pericolo assai più drammatici per la popolazione svizzera, e di destinare l’ostello dell’Ala Materna all’accoglienza di persone in fuga dal Paese in guerra”, si legge nel comunicato, firmato anche dalla consigliera nazionale Greta Gysin

Gli spazi dell’Ala Materna e la sua ubicazione accanto alla scuola “si prestano in maniera ideale a tale scopo, in quanto garantiscono la possibilità di non separare queste persone tra loro oltre che di non isolarle dalla comunità locale. La convivenza tra la scuola e i cittadini ucraini accolti sarebbe senza dubbio possibile con dei semplici accorgimenti logistici e organizzativi, e darebbe un valore aggiunto per tutte le persone coinvolte”.