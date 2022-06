Ad Rosneft: “L’Europa sta commettendo un suicidio energetico”

“Il suicidio energetico che l’Europa sta commettendo avrà effetti a lungo termine. Vediamo già un declino del suo potenziale economico, la perdita di competitività e perdite dirette per gli investitori. Ad esempio, in Francia l’indice azionario CAC 40 è sceso del 18%, in Germania l’indice DAX è diminuito del 19%, in Italia del 22%. Le perdite totali degli investitori di tre Paesi europei hanno già raggiunto circa 1.600 miliardi di dollari”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Rosneft Igor Sechin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, come riporta l’agenzia Tass.