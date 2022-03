Le autorità ucraine hanno fatto sapere di avere trovato un accordo con Mosca per l’istituzione di otto corridoi umanitari per evacuare civili dalle città. Fra queste, tuttavia, non figura Mariupol, stretta dall’assedio e in uno stato che molti testimoni sul posto definiscono “infernale”. Su Mariupol – ricordiamo – pendeva un ultimatum per la resa imposto dai russi, che però nella notte l’Ucraina ha rifiutato.