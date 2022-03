Secondo Kiev, la battaglia per il controllo dell’enorme impianto siderurgico di Mariupol, vicino al Mare d’Azov, ha portato alla totale distruzione della fabbrica. La notizia è stata ripresa da alcuni media, fra cui il Kyiv Post, che spiega che le Forze armate ucraine non sono state in grado di intervenire per proteggere la città portuale e la sua grande fabbrica. L’impianto, la Azov Steel, era il più grande d’Europa.