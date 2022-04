Non c’è pace per Mariupol, città portuale nel Sud-Est dell’Ucraina, sempre oggetto di bombardamenti russi. “Gli occupanti russi hanno organizzato una ‘operazione di pulizia’ tra i civili”, ha scritto su Telegram un consigliere del sindaco della città. “I russi non esitano a uccidere i civili proprio per strada, per poi scattare foto, vantandosi della ‘vittoria’”.