A Kiev colpita una fabbrica di missili

Nei raid effettuati su Kiev dalla forze armate russe è stata colpita una fabbrica di missili ucraina. Lo ha comunicato il ministero della Difesa russo. La Russia ha respinto come “false” le accuse degli ucraini di aver preso una zona residenziale. L’obiettivo era la “fabbrica di armi Artyon, in quanto infrastruttura militare”, ha affermato il ministero della Difesa russo in una nota, aggiungendo che i danni ad un edificio residenziale nei pressi sono stati provocati dalla difesa anti-aerea ucraina.