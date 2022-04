“A Bucha crimini guerra, gente uccisa a sangue freddo”

“A Bucha sono stati commessi gravissimi crimini di guerra”, “persone sono state uccise a sangue freddo”: lo ha detto il presidente americano Joe Biden a un evento pubblico. “Le nazioni responsabili devono unirsi” per chiedere conto alla Russia dell’invasione in Ucraina e “farle pagare un prezzo, aumentando il suo isolamento economico”, ha aggiunto Biden ricordando le nuove sanzioni americane contro Mosca. La Russia “ha già fallito nei suoi obiettivi di guerra iniziali”, ha proseguito il presidente, ricordando che Kiev “resiste ancora”. La guerra in Ucraina è tutt’altro che conclusa e gli Usa sono pronti a sostenere Kiev a lungo, ha puntualizzato.