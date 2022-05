“4’000 vittime civili, 221 bambini”

Il conflitto in Ucraina avrebbe causato finora 4’000 vittime tra i civili, di cui 221 bambini, mentre oltre 400 bimbi sarebbero feriti. Lo ha detto la procuratrice generale Iryna Venediktova, intervenendo in videocollegamento con la Conferenza internazionale dei procuratori dei paesi del Consiglio d’Europa e degli Stati osservatori e del Mediterraneo in corso a Palermo. Gli obiettivi civili colpiti sarebbero 5’100, tra cui 300 strutture sanitarie.