264 soldati ucraini evacuati dall’Azovstal

Sono 264, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev, i soldati ucraini evacuati dall’acciaieria Azovstal di Mariupol. Di questi, 53 sono feriti gravi e sono stati condotti a Novoazovsk, nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk, per ricevere assistenza medica. Gli altri 211 militari sono invece stati portati a Olenivka, sempre in territorios controllato da separatisti filorussi, prima di essere ricondotti in una zona controllata dagli ucraini, nell’ambito di uno scambio di prigionieri. A riferirlo è lo Stato maggiore ucraino.