2’500 arresti nelle manifestazioni contro la guerra in 50 città russe

Almeno 2’500 persone che manifestavano contro l’intervento militare in Ucraina sono state arrestate oggi in circa 50 città della Russia. Lo ha reso noto l’organizzazione non governativa Ovd-Info, specializzata nel monitoraggio delle manifestazioni. Secondo la stessa fonte, dal 24 febbraio, data di inizio delle operazioni militari, nel paese sono stati arrestati quasi 11’000 manifestanti. Nonostante le intimidazioni delle autorità e la minaccia di pesanti pene detentive, le azioni di protesta, seppur limitate, si sono svolte quotidianamente per 10 giorni in diverse città del paese.