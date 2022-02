“Tutta la Russia ora tifa Valieva’

Il Cremlino ha espresso soddisfazione per il fatto che la pattinatrice russa Kamila Valieva possa gareggiare nella prova individuale del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino, come deciso dal Tribunale di arbitrato dello sport (Tas). “Come tutti - ha detto il portavoce, Dmitry Peskov - siamo contenti che Kamila sarà in grado di continuare la sua partecipazione alla competizione singola”. L’intero Paese, ha aggiunto, le augura la vittoria, e il Cremlino augura la vittoria ad ogni atleta russo, perché “questo è il sogno di ognuno di loro, e ogni atleta lavora per realizzare questo sogno”.