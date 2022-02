Slalom, è bronzo per Holdener

Medaglia di bronzo per Wendy Holdener nello slalom femminile. La svittese si è posizionata dietro la slovacca Petra Vlohva e l’austriaca Katharina Liensberger a soli 12 centesimi di distanza. Fuori dal podio invece Michelle Gisin che nonostante la buona prestazione nella prima manche (arrivata seconda) si è classificata in sesta posizione. Buona prestazione anche dell’elvetica Camille Rast che alla sua prima esperienza olimpica è arrivata in settimana posizione. Decima l’altra atleta rossocrociata Aline Danioth. Fuori invece la favorita Mikaela Shiffrin, che ha inforcato durante la prima manche.