Simion torna in gruppo

L'attaccante Dario Simion ha potuto finalmente lasciare oggi l'isolamento, dopo essere risultato negativo al Covid-19 due volte nelle ultime 24 ore. Simion era in isolamento da quando la Nazionale è arrivata a Pechino. Il giocatore dello Zugo ha potuto saggiare il ghiaccio per un breve allenamento, ma non è ancora noto se sarà schierato per gli ottavi di finale di domani contro la Cechia.

Fuori Rüedi, dentro Hofstetter

Per quanto concerne la Nazionale femminile, è stata convocata una nuova giocatrice. Si tratta del difensore Nadine Hofstetter, che si è unita al collettivo per sostituire Lisa Rüedi. È già stata schierata oggi nella semifinale contro il Canada. Rüedi ha potuto lasciare l'isolamento venerdì scorso. Tuttavia, è tornata in Svizzera per precauzione, in accordo con i funzionari di Swiss Olympic e Swiss Ice Hockey.