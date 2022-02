Lara Gut-Behrami medaglia d’oro olimpica

Seconda medaglia olimpica per la ticinese Lara Gut-Behrami, che oggi ha ottenuto il suo primo oro alle Olimpiadi, conquistando il Super G di Yanqing. Grazie alle medaglie vinte (l’altro giorno un bronzo nel gigante), Lara Gut-Behrami è la seconda ticinese a dominare alle Olimpiadi. In gara la ticinese ha preceduto l’austriaca Mirjam Puchner e una rinata Michelle Gisin.

Prima svizzera ad imporsi al Super G olimpico

Lara Gut-Behrami è inoltre la prima svizzera a dominare il Super G ai Giochi e ha disputato una gara degna di nota dove non è mancata la grinta. Una volta passato il traguardo, a causa dell’incertezza dell’esito della gara, c’è voluto qualche secondo prima che sul suo volto comparisse un sorriso e le braccia si alzassero verso il cielo in segno di vittoria. L’atleta di Comano ha superato la Figini (un oro e un argento olimpici più un primo posto e due secondi posti ai Mondiali), arrivando in testa alle gerarchie come la sciatrice ticinese con maggiori vincite della storia, con in bacheca anche 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi.