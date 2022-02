Le ragazze elvetiche del curling sono state battute dalle giapponesi per 8-6 e viene così abbandonato il sogno della finale per le Olimpiadi invernali a Pechino. La speranza di conquistare una medaglia non è comunque svanita: sabato giocheranno contro la Svezia con l’obiettivo di aggiudicarsi il terzo posto.