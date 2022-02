Beffa per Fanny Smith. La rossocrociata aveva chiuso la prova della finale di Skicross al terzo posto, sinonimo di medaglia di bronzo. È stata però successivamente squalificata per aver disturbato un’avversaria allargando uno sci. La terza posizione è andata quindi alla tedesca Daniela Maier. La Smith si è lamentata a lungo per la decisione presa dai giudici.