La Finlandia elimina la Svizzera

Termina ai quarti di finale l’avventura della Nazionale svizzera maschile di hockey alle Olimpiadi di Pechino. Sconfitti per 5-1 dalla Finlandia, gli uomini di Fischer salutano la manifestazione a cinque cerchi. I nordici hanno messo la freccia già nella prima frazione, trovando due reti tra l’08’47’’ e il 10’35’’ con Aaltonen e Lehtonen (deviazione definitiva di Alatalo). Il secondo tempo si è chiuso poi sul parziale di 3-1 per effetto dei gol messi a segno da Anttila da una parte e da Ambühl (in powerplay) dall’altra. Nell’ultimo terzo i rossocrociati hanno premuto fino alla fine, ma i punti a porta vuota di Pakarinen e Hartikainen hanno sancito il definitivo 5-1 in favore dei finlandesi.