L’India boicotta l’apertura dei Giochi di Pechino

L’India non è presente oggi alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Invernali di Pechino e non lo sarà neppure a quella conclusiva. Lo ha annunciato il ministero agli Esteri di Delhi, dopo avere scoperto che Qi Fabao, ufficiale coinvolto negli scontri mortali del 2020 nella valle himalayana di Galwan, è stato uno dei tedofori.

Il nome di Fabao, gravemente ferito negli scontri di Galwan e definito “eroe”, figura nell’elenco dei 1200 tedofori, pubblicato sui media cinesi. Dopo che Arindam Bagchi, il portavoce del ministero agli Esteri, ha reso nota la decisione del governo, definendo “deplorevole” la scelta di Pechino, Doordarshan, la televisione pubblica indiana, ha annunciato che non trasmetterà la diretta degli eventi. Nell’estate del 2020 militari indiani e cinesi che presidiano il confine himalayano nell’area del Ladak indiano si sono scontrati violentemente per la prima volta dopo una tregua di 45 anni: l’India ha dichiarato di avere perso almeno venti soldati, mentre la Cina non ha mai ammesso ufficialmente perdite.