Denis Malgin, attaccante della nazionale maschile di hockey in gara a Pechino, può uscire dall’isolamento oggi, dopo essere risultato negativo per due volte in 24 ore. Swiss Olympic e Swiss Ice Hockey sono “molto contente del ritorno di Denis Malgin nella delegazione al Villaggio Olimpico e sperano che anche Dario Simion e Lisa Rüedi possano lasciare l’isolamento il prima possibile”.