Inizia con una sconfitta l’avventura della Nazionale Svizzera

Sconfitta all’esordio per la Nazionale maschile svizzera maschile di hockey. Costretti a incassare la fortunosa rete di Slepyshev a tre secondi dalla prima sirena, i rossocrociati hanno una buona entrata in materia nel periodo centrale e mettono sotto pressione la retroguardia avversaria, colpendo anche una traversa con Andrighetto in powerplay.