I rigori condannano la Svizzera

Secondo kappaò in altrettanti incontri per la Nazionale svizzera maschile di hockey. La compagine di Fischer è stata battuta 2-1 ai rigori dalla Repubblica Ceca, conquistando così un punto. La partita, equilibrata, si era chiusa sull1-1 per effetto delle reti trovate da Smejkal e Haas. I rigori hanno poi premiato i cechi, a segno con Krejci. Per i rossocrociati hanno invece sbagliato Ambühl, Andrighetto, Corvi, Bertschy e Haas. Il prossimo impegno per gli elvetici è in programma domani contro la Danimarca.